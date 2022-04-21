В Россию – “нет ногой”: еще 29 американцев попали под санкции РФ, среди них – Цукерберг

Министерство иностранных дел РФ в очередной раз “напомнило о себе” расширением санкционного списка в отношении известных американцев. На этот раз под” сокрушительные ” российские санкции попали основатель Facebook Марк Цукерберг и вице-президент Камала Харрис.

Отмечается, что всего в новом санкционном списке — 29 граждан США. Все они обвиняются в том, что “формируют русофобскую повестку дня”.

Для всех ниже указанных лиц въезд в Россию закрыт на бессрочной основе.

В санкционный список попали: