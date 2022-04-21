В Россию – “нет ногой”: еще 29 американцев попали под санкции РФ, среди них – Цукерберг

Министерство иностранных дел РФ в очередной раз “напомнило о себе” расширением санкционного списка в отношении известных американцев. На этот раз под” сокрушительные ” российские санкции попали основатель Facebook Марк Цукерберг и вице-президент Камала Харрис.
Отмечается, что всего в новом санкционном списке — 29 граждан США. Все они обвиняются в том, что “формируют русофобскую повестку дня”.
Для всех ниже указанных лиц въезд в Россию закрыт на бессрочной основе.
В санкционный список попали:
- Камала Харрис – вице-президент США;
- Кэтлин Хикс – первый заместитель министра обороны США;
- Кристофер Грейди – заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов;
- Джон Кирби – заместитель Министра обороны, официальный представитель Министерства обороны;
- Рональд Кляйн – руководитель аппарата Белого дома;
- Эйван Райан – секретарь президентского кабинета, жена госсекретаря США Энтони Блинкена;
- Маргарет Гудлендер – советник министра юстиции, жена помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана;
- Дуглас Эмхоф – муж вице-президента Камалы Харрис;
- Роберт Каган – политолог, муж старшего заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд;
- Эдвард Прайс – официальный представитель Государственного департамента;
- Рейчел Левин – заместитель министра здравоохранения;
- Брайан Мойнихан – председатель и главный исполнительный директор Bank of America;
- Марк Цукерберг – соучредитель и председатель совета директоров компании Meta;
- Кэти Уорден – президент и главный исполнительный директор компании Northrop Grumman;
- Фиби Новакович – президент компании General Dynamics;
- Майкл Петтерс – президент компании Huntington Ingalls Industries;
- Уильям Браун – президент компании L3 Harris Technologies;
- Вахид Наваби – президент компании AeroVironment;
- Роджер Кроун – президент компании Leidos;
- Горацио Розански – президент компании Booz Allen Hamilton;
- Эйлин Дрейк – президент компании Aerojet Rocketdyne;
- Дэвид Дептуа – руководитель исследовательского института Mitchell Institute for Aerospace Studies;
- Райан Росланскі – главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn;
- Джордж Стефанопулос – ведущий телеканала ABC;
- Мэтью Крониг – расступник директора Центра международной стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council;
- Дэвид Игнатиус – журналист, эксперт Woodrow Wilson Center;
- Эдвард Асеведо – бывший член Законодательного собрания штата Иллинойс, эксперт Woodrow Wilson Center;
- Кевин Ротрок – эксперт Woodrow Wilson Center, главный редактор англоязычной версии медиапортала Медуза;
- Бианна Голодрига – старший международный аналитик телеканала CNN.