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В Россию – “нет ногой”: еще 29 американцев попали под санкции РФ, среди них – Цукерберг

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Россию – “нет ногой”: еще 29 американцев попали под санкции РФ, среди них – Цукерберг

Министерство иностранных дел РФ в очередной раз “напомнило о себе” расширением санкционного списка в отношении известных американцев. На этот раз под” сокрушительные ” российские санкции попали основатель Facebook Марк Цукерберг и вице-президент Камала Харрис.

Отмечается, что всего в новом санкционном списке — 29 граждан США. Все они обвиняются в том, что “формируют русофобскую повестку дня”.

Для всех ниже указанных лиц въезд в Россию закрыт на бессрочной основе.

В санкционный список попали:

  1. Камала Харрис – вице-президент США;
  2. Кэтлин Хикс – первый заместитель министра обороны США;
  3. Кристофер Грейди – заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов;
  4. Джон Кирби – заместитель Министра обороны, официальный представитель Министерства обороны;
  5. Рональд Кляйн – руководитель аппарата Белого дома;
  6. Эйван Райан – секретарь президентского кабинета, жена госсекретаря США Энтони Блинкена;
  7. Маргарет Гудлендер – советник министра юстиции, жена помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана;
  8. Дуглас Эмхоф – муж вице-президента Камалы Харрис;
  9. Роберт Каган – политолог, муж старшего заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд;
  10. Эдвард Прайс – официальный представитель Государственного департамента;
  11. Рейчел Левин – заместитель министра здравоохранения;
  12. Брайан Мойнихан – председатель и главный исполнительный директор Bank of America;
  13. Марк Цукерберг – соучредитель и председатель совета директоров компании Meta;
  14. Кэти Уорден – президент и главный исполнительный директор компании Northrop Grumman;
  15. Фиби Новакович – президент компании General Dynamics;
  16. Майкл Петтерс – президент компании Huntington Ingalls Industries;
  17. Уильям Браун – президент компании L3 Harris Technologies;
  18. Вахид Наваби – президент компании AeroVironment;
  19. Роджер Кроун – президент компании Leidos;
  20. Горацио Розански – президент компании Booz Allen Hamilton;
  21. Эйлин Дрейк – президент компании Aerojet Rocketdyne;
  22. Дэвид Дептуа – руководитель исследовательского института Mitchell Institute for Aerospace Studies;
  23. Райан Росланскі – главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn;
  24. Джордж Стефанопулос – ведущий телеканала ABC;
  25. Мэтью Крониг – расступник директора Центра международной стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council;
  26. Дэвид Игнатиус – журналист, эксперт Woodrow Wilson Center;
  27. Эдвард Асеведо – бывший член Законодательного собрания штата Иллинойс, эксперт Woodrow Wilson Center;
  28. Кевин Ротрок – эксперт Woodrow Wilson Center, главный редактор англоязычной версии медиапортала Медуза;
  29. Бианна Голодрига – старший международный аналитик телеканала CNN.
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Фото: Depositphotos

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