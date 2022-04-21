Войска РФ не способны прогрессировать из-за проблем с логистикой и техническим снабжением — Британская разведка

Украинские военные отбивают многочисленные попытки продвижения российских войск, несмотря на усиление обстрелов и ударов по линии контроля на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете Британской разведки.

— Российские войска не способны прогрессировать из-за проблем с логистикой и техническим снабжением в сочетании с сопротивлением профессиональных украинских военных, — говорится в сообщении.

В разведке также добавили, что неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и ее постоянные атаки, из-за которых страдают мирные жители — являются главными признаками неспособности армии РФ достичь своих целей так быстро, как они бы того хотели.