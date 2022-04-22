Казахи и россияне в Казахстане по-разному оценивают события в Украине – опрос

47% опрошенных жителей Казахстана, идентифицирующих себя как казахи, считают, что в Украине идет война между Россией и Украиной. В то же время респонденты, идентифицирующие себя как россияне, преимущественно придерживаются мнения, что это “специальная военная операция России” или “война России с НАТО” (50%). Это данные исследования настроений людей в Казахстане, проведенного Киевской школой экономики (KSE) и исследовательской компанией Gradus Research.

40% казахских россиян считают целью России в Украине “защиту населения Донбасса”. Среди казахов такого мнения придерживаются 10%. В три раза больше (31%) согласны с тем, что Россия хочет оккупировать Украину и присоединить ее к себе.

— Когда мы видим в Казахстане цифру 20% поддерживающих войну, полезно “копнуть глубже”. И там мы увидим, что разделение мнений идет по этническому признаку: 42% россиян и только 11% казахов поддерживают войну – разрыв в 4 раза. Почти 70% респондентов, идентифицирующих себя как казахи, не поддерживают действия России. Возможно, потому что не хотят, чтобы их тоже денацифицировали, – отмечает Евгения Близнюк, директор исследовательской компании Gradus Research.

Еще одна казахская социальная группа, не поддерживающая войну, – это молодое поколение. Жители крупных городов Казахстана в возрасте до 35 лет значительно меньше поддерживают действия российской армии в Украине по сравнению с другими возрастными группами и меньше поддерживают медийные сообщения о нацизме в Украине.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в 2021 году население Казахстана составило 19 млн человек, а доля казахов в этническом составе достигла 70%.

— Сегодня весь цивилизованный мир шокирован не только ужасной военной агрессией России, но и собственной неспособностью предсказать и понять эту войну. Исследования постсоветского пространства были ограничены, часто с уклоном в изучение “мистической русской души”, чтение русской истории, литературы, философии. Одновременно с этим было очень мало научных исследований именно причинно-следственных связей между тем, как работают современные институции, формируется общественное мнение, принимаются решения политическими элитами и гражданами. Более того, подобные исследования не часто разрабатывались в Украине. Мы хотим изменить это и помочь миру лучше разобраться в том, что происходит не только в Украине и России, но и в других странах. Именно поэтому вместе с нашими партнерами мы планируем проводить систематические исследования, – подчеркнул руководитель социологических исследований KSE Тимофей Брик.

Исследование проведено в рамках проекта KSE Research of Democracy and Governance. Его цель – оценить развитие и становление демократий, а также потенциальные угрозы на постсоветском пространстве.

Период проведения опроса – 12-14 апреля 2022 года. В нем приняли участие 1 186 респондентов в возрасте 15-54 года, проживающих в крупных городах Казахстана (Алматы, Нур-Султан, Актобе, Караганда, Усть-Каменогорск, Шымкент). Метод опроса – самозаполнение анкеты в специальном приложении Gradus на смартфоне.