Путин ошибается: Байден об ожиданиях президента РФ в войне против Украины

Президент страны-агрессора Владимир Путин не смог реализовать свои планы захвата на территории Украины. Граждане нашей страны предотвратили агрессивные намерения главы Кремля, считает президент США Джо Байден.

– Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются при власти, а ВСУ, к которым присоединились отважные украинские граждане, предотвратили завоевание Россией их страны, — убежден президент Америки.

Джо Байден отметил, что страна-агрессор надеется, что западные государства перестанут оказывать военную и гуманитарную помощь Украине. Однако глава Кремля ошибается.

– Россия продолжает зверства против Украины, Путин делает ставку на то, что мы потеряем интерес. Он считает, что западное единство рухнет. Мы еще раз докажем, что он ошибается, — подчеркнул глава Белого дома.

В то же время в британской разведке заявили, что следующие четыре недели станут решающими в полномасштабной войне в Украине, а президент России Владимир Путин предстанет перед выбором.