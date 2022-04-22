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Решение Путина заблокировать Азовсталь приведет к значительным потерям войск РФ — британская разведка

Юля Захарченко редактор ленты
Азовсталь

Решение президента страны-агрессора Владимира Путина заблокировать металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе может указывать на его желание удержать украинское сопротивление и дать возможность развернуть военные силы России в других местах на Востоке Украины.

По данным Министерства обороны Великобритании, полномасштабное нападение России на завод в Мариуполе фактически приведет к значительным потерям среди российских военнослужащих, что еще больше снизит их общую боевую эффективность.

Британская разведка убеждена, что Россия продолжает совершать сильные обстрелы и вести тяжелые бои на украинском Донбассе из-за стремления продвинуться дальше для дальнейшей российской агрессии в населенных пунктах, среди которых есть Красный Лиман, Барвенково, Лиман и Попасная.

В британской разведке подчеркнули, что несмотря на внимание страны-агрессора к украинскому Донбассу, российские войска все еще терпят значительные потери во время боевых действий. Чтобы восстановить свои истощенные силы, российская армия начала осуществлять транзит нетрудоспособной техники в РФ для дальнейшего ремонта.

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Фото: УНИАН

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