Война в Украине развивается не так, как планировали в Кремле — британская разведка

Министр обороны РФ Шойгу заявил о так называемых новых методах ведения войны в Украине. Такое решение является очередным свидетельством того, что прогресс рашистов идет совсем не так, как планировалось в начале полномасштабного вторжения.

По данным министерства обороны Великобритании, путинские захватчики изберут тактику наземной маневренной войны, но будут продолжать бомбардировку городов с мирными жителями.

— Война развивается не так, как планировалось. Потребуется (России. – Ред.) некоторое время, чтобы перевести это в адаптированную тактику, технику и процедуры, а затем внедрять для улучшения операционного эффекта, в частности, в отношении наземной маневренной войны. Поэтому в промежуточное время есть вероятность продолжения акцента на бомбардировках, — говорится в сообщении.

В то же время военные эксперты Великобритании убеждены, что российские регулярные войска своими поражениями демонстрируют не что иное, как неспособность преодолеть мощную украинскую оборону.