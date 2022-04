Война в Украине развивается не так, как планировали в Кремле — британская разведка

Министр обороны РФ Шойгу заявил о так называемых новых методах ведения войны в Украине. Такое решение является очередным свидетельством того, что прогресс рашистов идет совсем не так, как планировалось в начале полномасштабного вторжения.

По данным министерства обороны Великобритании, путинские захватчики изберут тактику наземной маневренной войны, но будут продолжать бомбардировку городов с мирными жителями.

В то же время военные эксперты Великобритании убеждены, что российские регулярные войска своими поражениями демонстрируют не что иное, как неспособность преодолеть мощную украинскую оборону.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/tlniGPHrwc

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/t16sCzr7mP

Related video

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 22, 2022