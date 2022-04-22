Европейский Союз ввел новые санкции против восьми физических и четырех юридических лиц из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Об этом сообщили на сайте Европейского Совета. В ограничительные меры входит запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов людям в этом перечне.

В Европейском Совете утверждают, что в новые списки включены люди, которые занимали руководящие должности в учреждениях, занимающихся разработкой ракетной программы, а также физические и юридические лица, которые принимали участие в деятельности по уклонению от санкций, которые могли бы привлечь средства на программы незаконного оружия.

— ЕС полон решимости предотвратить потока компонентов, финансов и знаний, которые КНДР могла бы использовать для поддержки развития своих программ незаконного оружия, — отметили в заявлении.

Кроме того, Евросоюз призывает Северную Корею прекратить дестабилизирующие действия, уважать свои обязательства по международному праву и возобновить диалог с соответствующими сторонами.

Теперь в санкционном списке ЕС по финансированию ядерной программы КНДР 65 физлиц. Также заморозили активы 13 организаций. Перечень также поддерживает все соответствующие резолюции Совбеза ООН, вводящие такие санкции против 80 человек и 75 учреждений.

Недавно Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа Hwasong-17. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском ракеты, чтобы усилить возможное ядерное сдерживание.

Источник: Европейский Совет