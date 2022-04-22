Зеленский и Тихановская стали лауреатами немецкой премии СМИ за свободу

Президент Украины Владимир Зеленский и демократический лидер Белоруссии Светлана Тихановская стали лауреатами немецкой Премии СМИ за свободу (Freiheitspreis der Medien).

Сначала в СМИ сообщалось, что премию также вручат россияне Марине Овсянниковой. Речь идет о женщине, выступившей в эфире прокремлевского канала с плакатом против войны в Украине.

Но Тихановская сообщила журналистам, что россиянке решили ее не вручать.

— Премия вручается борющимся за свободу слова журналистам. Очевидно, что ситуация, когда Украину, Россию и Беларусь пытаются объединить в таком виде, некорректна. Мы независимые страны, не надо притягивать нас друг к другу по каким-либо признакам. Международная журналистика, независимая журналистика – это замечательно, но это такие политические движения, которые сейчас наверняка неуместны, – сказала Тихановская в комментарии DW.

Ранее немецкая медиагруппа Weimer Media Group объявила, что в этом году награда будет посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе.

Премия СМИ за свободу присуждается в восьмой раз, и отдается людям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии.

В прошлые годы ее получали экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер.