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Факты / Мир / Мировые новости

Чехия подала заявку на место России в Совете ООН по правам человека

Валентина Летяк редактор ленты
штаб-квартира ООН

Чехия стремится заменить Россию в Совете ООН по правам человека после того, как 7 апреля ее членство приостановлено в связи с сообщениями об убийствах армией РФ мирных жителей в Украине. Страна уже подала официальную заявку.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Чешской Республики в Twitter.

– Россия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине. Поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека было приостановлено. Чехия хочет заменить Россию, мы только что подали кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом чешского правительства, – говорится в заявлении МИД.

 

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Выборы новой страны в состав Совета ООН по правам человека пройдут в ближайшие недели. Процедура завершится к июньской сессии этой структуры. Вероятно, место РФ займет одна из стран Восточной Европы.

7 апреля Генеральная ассамблея ООН исключила Россию из Совета по правам человека. В ходе голосования 93 страны проголосовали за приостановление членства РФ в СПЧ, когда голоса против отдали лишь 24 страны. Воздержались от голосования 58 стран.

Без России в CПЧ ООН остается 46 членов.

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Фото: Depositphotos

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