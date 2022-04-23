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Факты / Мир / Мировые новости

Пентагон направил запрос в промышленность США об оружии, которое должно быть отправлено в Украину

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Прапор США

Министерство обороны США сделало запрос в американскую промышленность по информацию о системах вооружения, которые должны быть переданы ВСУ.

Пентагон ищет новые возможности для промышленности США, чтобы ускорить производство эффективного оружия, которое требует минимальной подготовки и может быть быстро отправлено в Украину.

Министерство обороны Соединенных Штатов разместило запрос на информацию, начальный срок ответа на который истекает 6 мая.

Также Пентагон запросил информацию об оружии или коммерческих возможностях, связанных с противовоздушной, противотанковой, противопехотной, береговой обороной, контрбатарейной, беспилотной воздушной системами и средствами связи.

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Джерело: НВ

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Фото: Depositphotos

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