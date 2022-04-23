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Факты / Мир / Мировые новости

Польша передала Украине вооружение на сумму свыше $1,6 млрд

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Польша передала Украине вооружение на сумму свыше $1,6 млрд

Польша передала Украине вооружение на сумму около 7 млрд злотых. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе конференции инициативы #StopRussiaNOW.

– Это более $1,6 млрд на защиту украинского, польского и европейского суверенитета! – сообщил спикер Кабинета министров Петр Мюллер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что Польша является одним из самых активных поставщиков вооружения нашей стране для защиты против агрессии РФ. Среди других стран, которые активно передают оружие – США и Великобритания.

К слову, сегодня также стало известно, что Канада совместно с США передала Украине ряд гаубиц М777 и боеприпасы.

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