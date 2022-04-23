США и Европейский Союз ведут переговоры о шагах, которые ЕС мог бы предпринять, чтобы ограничить импорт нефти из России и уменьшить доход, который Москва получает от продажи.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Варианты включают запрет, ограничение цены и механизм выплаты за нефть, которую РФ продает.

В издании сообщают, что цель переговоров – выяснить, как можно сильнее нанести вред экономике РФ.

Сообщается, что в США опасаются, что прямой запрет ЕС на российскую нефть может привести к резкому росту цен и даст Кремлю еще больше доходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что полное эмбарго может нанести серьезный ущерб европейской экономике, но не нанесет столь сильного влияния на Россию, как ожидается.

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Любое решение относительно того, какие меры в конечном итоге принять, будут принимать страны-члены ЕС.