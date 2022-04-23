Отключение банков от SWIFT и запрет на импорт нефти: ЕС готовит шестой пакет санкций против РФ

В начале следующей недели странам-членам Европейского Союза может быть представлен на принятие шестой санкционный пакет против России.

Сейчас в Брюсселе разрабатывается план относительно того, какие ограничения внести в следующий пакет за военную агрессии РФ против Украины.

Об пишет издание Politico.

Как сообщает издание, Брюссель разрабатывает планы шестого пакета санкций против России, а меры, как ожидается, будут представлены странам Европейского Союза в начале следующей недели.

Новый пакет должен включать определенный запрет на импорт российской нефти, а также может быть направлен на большее количество российских банков, исключив их из системы международных платежей SWIFT.

Поскольку война в Украине продолжается, лидеров ЕС хотят остановить жизненно важный поток доходов Кремля, который поступает от прибыльного энергетического сектора России, в частности от экспорта нефти и газа.

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Западные лидеры решили ужесточить санкции против Путина и его режима, наблюдая за зверствами, которые российские солдаты совершают в Украине.

Крупные российские банки, такие как Газпромбанк и Сбербанк, пока что исключены из-под санкций, поскольку они участвуют в энергетических сделках. Но президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые санкции, вероятно, коснутся крупнейшего банка РФ Сбербанка.

Также ожидается, что Комиссия будет нацелена на все российские банки, включая Газпромбанк.

В рамках шестого пакета санкций, страны Балтии настаивают и на введении дополнительных мер для борьбы с дезинформацией России. Ранее Брюссель запретил поддерживаемые Кремлем СМИ RT и Sputnik.

Ожидается, что и другие российские СМИ также будут запрещены в ЕС.

Что касается нефти, то непонятно, насколько быстрым будет следующее прекращение импорта из России. Поскольку поступления от нефти и газа являются важным источником финансирования российской военной машины, санкции в отношении энергетики рассматриваются как жизненно важный шаг ЕС в ответ на вторжение.

Но такие страны, как Германия и Венгрия, которые зависят от импорта российских энергоносителей, пытаются разбавить эти предложения.

Германия предупредила о рецессии, если ЕС немедленно заблокирует российский газ и нефть.