Европа обсуждает шестой раунд санкций против России, который включает удар по российскому энергетическому рынку. Об этом заявил Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

По его словам, один из пунктов санкций касается нефтяного эмбарго. Отмечается, что были дискуссии по поводу “умных санкций”, которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.

– Могут быть некоторые нюансы, но эта работа продолжается, – сказал Домбровскис.

В интервью CNN министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте отметила, что для эффективности все санкции должны быть скоординированы с США и западными союзниками.

– Мы всегда предлагаем включить в санкции энергетический сектор, особенно нефтяной, а также дополнительные санкции в отношении финансового сектора России. Если мы не договоримся о санкциях вместе с США и всеми западными союзниками, ничего не получится, – сказала она.

Она добавила, что еще очень рано говорить о том, когда будет достигнуто соглашение о следующем раунде санкций.

По словам Скайсте, в Европе также сосредоточены на том, чтобы помочь правительству Украины выжить в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной – на том, чтобы эффективнее восстановить украинское государство, что, по ее мнению, должно быть тесно связано с процессом вступления Украины в Европейский Союз.

И Скайсте и Домбровскис выразили обеспокоенность будущими целями Путина, если его решительно не остановят в Украине.

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– Российская пропаганда, определенная власть, представители не скрывают, что Россия планирует пойти дальше, и если мы не остановим их в Украине, они будут вторгаться в другие соседние страны, – сказал Домбровскис, назвав это не только нападением на Украину, но и на европейскую безопасность в более широком смысле.