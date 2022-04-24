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Макрону противостоит Ле Пен: во Франции длится решающий тур выборов президента

Юля Захарченко редактор ленты
Макрону противостоит Ле Пен: во Франции длится решающий тур выборов президента

В воскресенье, 24 апреля, состоится второй тур выборов президента Франции, в которых Эммануэлю Макрону противостоит лидер ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен.

В первом туре первое место занял Макрон с поддержкой в ​​27,84%, второе – Ле Пен, за которую отдали голоса 23,15% избирателей, а третье – один из создателей левой партии Жан-Люк Меланшон (21,95%).

Избирательные участки во Франции уже открылись. По предварительным оценкам, в них могут принять участие около 48,7 млн ​​человек.

В то же время остается вопросом, сколько избирателей откажутся поддержать любого кандидата, оставив пустой бюллетень или вообще не появившись в участке. Большинство людей во Франции сейчас находятся в отпуске, потому явка может быть исторически низкой.

Марин Ле Пен принимает участие в президентских выборах уже в третий раз. Голосование 24 апреля фактически повторяет ее противостояние с Макроном во втором туре предыдущих президентских выборов в мае 2017 года.

Тогда Макрон одержал уверенную победу, обогнав Ле Пен вдвое (66,1% против 33,9%) и став самым молодым президентом Франции.

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Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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