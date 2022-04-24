Значит потакать агрессивным планам Путина: реакция МИД на заявление Шалленберга

В МИДе отреагировали на заявление главы МИД Австрии Александра Шалленберга, который считает, что Украине не стоит предлагать членство в Европейском Союзе.

В комментарии украинского ведомства спикер Олег Николенко выразил разочарование от таких высказываний главы австрийского МИД.

— Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы, — сказал он.

По словам спикера, подобные высказывания игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины.

Николенко напомнил слова министра Дмитрия Кулебы, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств и что их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы.

— Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины, — отметил Николенко.

В МИД подчеркнули, что у Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС.

— Благодаря несокрушимой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа сегодня может жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты ЕС, европейской свободы и европейских ценностей, — говорится в заявлении МИД.

Ранее австрийский министр высказался против предоставления Украине членства в ЕС. Шалленберга считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Зеленский. По его словам, некоторые государства Западных Балкан проходили гораздо более долгий путь к кандидатству.

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