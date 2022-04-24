В американском городе Нью-Йорк состоялась акция в поддержку защитников города Мариуполь (Донецкая область Украины), который находится в окружении войск РФ.

Видео акции обнародовали пресс-службы Верховной Рады и Мариупольского городского совета.

Митингующие принесли флаги Украины, плакаты с лозунгами в поддержку Мариуполя, его жителей и украинских защитников, а также с призывами спасти город.

Участники акции выражали поддержку всем, кто сейчас защищает Мариуполь от российских войск – бойцам полка Азов, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, морской пехоте, а также жителям города, страдающим от обстрелов российских захватчиков.

В ходе акции митингующие скандировали: Азов.

– Украинские защитники стали символом силы и борьбы за свободу. Их героические подвиги вдохновляют и объединяют людей из разных стран. Сине-желтый флаг стал для каждого из них синонимом несокрушимости. Под ним люди со всего мира поддерживают военных и жителей Украины, — отметили в Мариупольском горсовете.

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Как проинформировал сегодня заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар, даже на Пасху российские захватчики продолжают сбрасывать на Мариуполь авиационные бомбы, обстреливать город из корабельной артиллерии и танков.

Как известно, защитники Мариуполя сейчас находятся на металлургическом заводе Азовсталь. Там также прячутся в укрытиях около 1 тыс. мирных жителей города.

Войска РФ наносят удары сверхмощными бомбами по Азовстали, пытаясь уничтожить завод. При этом РФ отказывается открыть гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей и пожилых людей с Азовстали.

24 апреля советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил РФ провести специальный раунд переговоров для спасения защитников Мариуполя (в том числе путем обмена), а также мирных жителей.

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Источник: Мариупольский городской совет, Верховная Рада