По меньшей мере 10 стран-членов Европейского Союза экспортировали оружие и военную технику в Россию, несмотря на эмбарго на поставки вооружения РФ, которое Евросоюз ввел из-за аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на данные Евросоюза.

В целом, страны ЕС продали Москве оружие почти на €350 млн, используя лазейку в эмбарго. Лидерами являются Франция и Германия, поставившие России вооружение и военную технику более чем на €273 млн.

То есть около 78% общего объема поставок пришлось на немецкие и французские компании, осуществлявшие экспорт вооружения в РФ в 2015-2020 годах. Издание предполагает, что сейчас страна-агрессор использует это оружие в войне против Украины.

– Франция и Германия вооружили РФ военной техникой на €273 млн, которая сейчас, вероятно, используется в Украине… Они отправляли Москве оборудование, в том числе бомбы, ракеты, снаряды и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставку вооружений в Россию, введенное после аннексии Крыма в 2014 году, – отмечает издание.

Журналисты напоминают, что канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с жесткой критикой из-за его нежелания предоставлять Украине тяжелое вооружение. А усилия Эммануэля Макрона наладить диалог с Кремлем привели к тому, что президента Франции обвинили в попытках примирения.

Критика усилилась, когда выяснилось, что немецкие фирмы воспользовались лазейкой в эмбарго Евросоюза на экспорт оружия в РФ, продав Москве оборудование “двойного назначения” на сумму свыше €121 млн (включая винтовки и средства специальной защиты). В Берлине пытались оправдаться, заявив, что товары продавались только после того, как Кремль гарантировал, что они якобы предназначены для гражданского, а не военного использования.

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Франция же отправила в РФ вооружение на сумму €152 млн. По информации издания, Париж разрешил экспортерам выполнять контракты, согласованные до 2014 года, тем самым обойдя эмбарго Евросоюза. Помимо бомб, ракет и торпед, французские фирмы поставили РФ тепловизионные камеры для более чем 1 тыс. российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.

Депутат Европарламента от Румынии Кристиан Терхеш, работавший над докладом по поставкам оружия РФ, раскритиковал такие действия Парижа и Берлина.

– В то время как Украина отчаянно призывает предоставить оружие, чтобы защититься от путинского вторжения, Германия и Франция молчат. В то же время они были только рады тихо и позорно продавать свои товары Москве, — заявил он.

А высокопоставленный источник в ЕС подчеркнул в комментарии изданию, что Франции и Германии “следует проснуться и начать действовать по-настоящему”.

Кроме Германии и Франции, военную продукцию в РФ также продавали: Италия (на €22,5 млн), Великобритания (на €2,4 млн), Австрия, Болгария и Чехия (на общую сумму в €49,3 млн в течение 2015 года–2022 годов).

Как отмечает издание со ссылкой на Еврокомиссию, в 2021 году, когда Кремль готовился к полномасштабному нападению на Украину, страны Евросоюза продали оружие и боеприпасы РФ на €39 млн.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, которое произошло 24 февраля, Евросоюз наконец ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Россию. А лазейка, позволявшая обходить эмбарго на поставки оружия Москве, была закрыта только 8 апреля под давлением стран Балтии и восточноевропейских государств-членов ЕС.