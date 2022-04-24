Как в Германии объясняют нежелание предоставить Украине тяжелое вооружение

Германия выделяет более €1 млрд Украине на покупку оружия, но речь не идет о тяжелом вооружении. А именно о БМП Мардер, танках Леопардах и тому подобному, которые Украина хотела бы получить.

В Бундесвере исключили возможность поставки тяжелого вооружения Киеву. Там объяснили, что бронетехника необходима самим немцам для выполнения различных обязательств в составе формирований НАТО.

По словам заместителя генерального инспектора Маркуса Лаубенталя, если эти Мардеры отправят в Украину, то у Бундесвера не останется ничего для сил быстрого реагирования НАТО в случае необходимости.

Издание Deutsche Welle отмечает, что де-факто конфликт выходит на новый уровень, раз его комментируют военные Бундесвера. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин поможет Украине, но избежал слов о тяжелом вооружении.

— Мы попросили немецкую военную промышленность, что она может поставить в ближайшее время. Украина уже сделала выбор из этого списка, и мы предоставляем ей деньги, необходимые для покупки. Как лидеры, мы также обязаны предотвратить распространение войны на другие страны. Поэтому НАТО не может и не будет напрямую вмешиваться в войну. Это решение остается в силе, — сказал Шольц.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что разочарован позицией Берлина. Он раскритиковал заявление канцлера о дальнейших поставках вооружений Киеву как недостаточное. По его словам, в списке, который Украина получила от ФРГ, вообще нет тяжелого оружия.

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В Германии уже несколько дней продолжается дискуссия, связанная с нежеланием канцлера Шольца одобрить поставки тяжелого вооружения Украине. К примеру, Зеленые, входящие в правящую коалицию, оказывают давление на канцлера. Там заявили, что нежелание Германии поставлять тяжелое вооружение чревато эскалацией военного конфликта.

— Я могу только догадываться, почему канцлер давит на тормоза. Я не вижу никаких разумных причин для этого. Но своими действиями канцлер ФРГ вредит не только Украине, но и имиджу Германии в Европе и всем мире, причем очень серьезно, – сказал депутат Бундестага от партии Зеленых Антон Гофрайтер.

Немецкие либералы также говорят, что правительство Германии не должно медлить на фоне войны России с Украиной.

Немецкие политологи отмечают, что ситуация в Берлине сложилась очень опасная. По их мнению, это еще не раскол, но он уже близок. А за расколом коалиции может последовать распад правительства и острый политический кризис. И все из-за поставок тяжелого вооружения в Украину, а также неспособности немецких политиков прийти к компромиссу.

В СДПГ в то же время объясняют, что немецкое правительство не принимает решений единолично. Мол, военные поставки согласовываются с США и ЕС. Хотя и в самой СДПГ нет единого мнения по вооружениям. В частности, глава комитета Бундестага по внешней политике Томас Рот выступил за скорейшие поставки Украине оружия.