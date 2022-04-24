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Факты / Мир / Мировые новости

ЕС хочет предложить соглашение Индии, чтобы отстранить ее от торговли с Россией – Bloomberg

Илья Нежигай редактор ленты
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Европейский Союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией в попытке дать южноазиатской стране жизнеспособную альтернативу для отказа от взаимодействия с российской экономикой.

Об этом 23 апреля сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой высокопоставленного чиновника, знакомого с планами.

В дополнение к торговле, ЕС намерен создать технологический совет с Индией, который может включать обсуждение общего регулирования защиты данных, социальных сетей и более широких усилий по цифровизации, сказал чиновник, попросивший не называть его имени, поскольку переговоры носят частный характер.

Отмечается, что 25 апреля планируется официальная встреча президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

На данный момент Евросоюз — третий по величине торговый партнер Индии, на долю которого приходится €62,8 млрд ($67,8 млрд) торговли товарами.

И ЕС, и США пытаются установить более тесные связи с Индией, которая является главным в мире покупателем российского оружия, которое, по словам главы Еврокомиссии, используется для сдерживания агрессии со стороны соседних Пакистана и Китая.

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Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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