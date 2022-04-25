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Факты / Мир / Мировые новости

Нет единой позиции: Боррель о ситуации с энергетическим эмбарго РФ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Жозеп Борель

Евросоюз все еще не желает использовать самое эффективное экономическое оружие против России: запрет на импорт российских поставок нефти и газа. А дискуссия о европейском эмбарго на поставку российских энергоносителей не прекращается. На прошлой неделе министр финансов и экономики Франции Бруно Ле Мер призвал к нефтяному эмбарго.

Однако Европейская комиссия, работающая сейчас над шестым пакетом санкций, пока не видит достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для полного эмбарго на российскую нефть и газ.

Это также касается альтернативных санкций, таких как карательный тариф на поставку российской нефти и газа. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Die Welt.

— Запрет на импорт нефти и газа или карательный тариф были бы важны, чтобы оказывать давление на Путина и посадить его за стол переговоров. Но сейчас у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу, – сказал он.

Боррель добавил, что эмбарго на российские энергоносители будет обсуждаться на следующем саммите ЕС, который состоится только через пять недель – 30-31 мая.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу и обеспечила несколько четверти импорта нефти в ЕС в 2020 году.

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Источник: Die Welt

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Фото: Depositphotos

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