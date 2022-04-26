Украина может атаковать цели в РФ, даже британским вооружением – министр обороны Британии

Министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи назвал абсолютно легитимными удары Украины по военным объектам на территории России, чтобы нарушить поставки вражеской техники, убивающей мирных жителей на украинской земле.

Джеймс Хиппи не считает проблемой, что для этого Украина может использовать британское вооружение, выделенное иностранным правительством для защиты от полномасштабной российской агрессии.

— Вопрос в том, приемлемо ли, если наше (британское. — Ред.) оружие будет использовано украинцами против российских военных преступлений? Это украинцы выбирают цели, а не производитель или экспортер оружия, — убежден он.

Британский министр отметил, что многие государства обладают импортированным оружием. В случае его применения отвечает за это не производитель, а страна, использовавшая вооружение.

– Дело в том, что Украина – суверенная страна, мирно жившая на своей территории, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тыс. вражеских военных в их государство. Это начало войну между Украиной и Россией. И во время войны Украине нужно наносить удары против противника, чтобы уничтожить запасы топлива и склады боеприпасов, — считает министр ВС Британии.

Министр уверен: есть все шансы, что украинцы смогут дать сильный отпор российским войскам. По его мнению, на востоке Украины будут продолжаться ожесточенные бои, в которых украинцы имеют преимущество в оборонных позициях.