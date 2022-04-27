Северноатлантический альянс наблюдает попытки России организовать ложные теракты в Украине, потому НАТО всерьез рассматривает угрозы РФ Молдове, включая серию взрывов в молдовском Приднестровском регионе.
Об этом со ссылкой на официальных представителей НАТО на своей странице в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.
— Мы обеспокоены серией взрывов, произошедших в последние дни в Приднестровском регионе Республики Молдова. Молдова — давний партнер НАТО. Неспровоцированная война России против Украины разрушила мир в Европе, и Кремль заявил, что его цели не ограничиваются Украиной. Мы наблюдаем попытки России организовать ложные теракты в соседней Украине, поэтому мы будем внимательно следить за событиями в Молдове, — говорится в сообщении.
Официальный представитель НАТО считает, что угрозы РФ в сторону Молдовы являются неприемлемыми.
— Неприемлемо, чтобы Россия угрожала Молдове, независимой стране, каким-либо образом, — говорится в сообщении.
В Альянсе подчеркнули, что Приднестровье является частью Молдовы, а само НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы.
Напомним, с утра 26 апреля в приднестровском поселке Маяк прогремела серия взрывов.
По предварительной информации, взрывами были уничтожены две вышки связи.
Впоследствии, после 11.00, президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Совбеза из-за ситуации, сложившейся в оккупированном Приднестровье.
За несколько дней до взрывов украинские вооруженные силы регулярно сообщали, что на территории “Приднестровской молдавской республики” готовятся теракты.
После серии взрывов 26 апреля в “ПМР”, Генштаб ВСУ сообщил, что на территории квазиреспублики российские войска приведены в боевую готовность.