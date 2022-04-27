Северноатлантический альянс наблюдает попытки России организовать ложные теракты в Украине, потому НАТО всерьез рассматривает угрозы РФ Молдове, включая серию взрывов в молдовском Приднестровском регионе.

Об этом со ссылкой на официальных представителей НАТО на своей странице в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

— Мы обеспокоены серией взрывов, произошедших в последние дни в Приднестровском регионе Республики Молдова. Молдова — давний партнер НАТО. Неспровоцированная война России против Украины разрушила мир в Европе, и Кремль заявил, что его цели не ограничиваются Украиной. Мы наблюдаем попытки России организовать ложные теракты в соседней Украине, поэтому мы будем внимательно следить за событиями в Молдове, — говорится в сообщении.

Официальный представитель НАТО считает, что угрозы РФ в сторону Молдовы являются неприемлемыми.

— Неприемлемо, чтобы Россия угрожала Молдове, независимой стране, каким-либо образом, — говорится в сообщении.

В Альянсе подчеркнули, что Приднестровье является частью Молдовы, а само НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

Напомним, с утра 26 апреля в приднестровском поселке Маяк прогремела серия взрывов.

По предварительной информации, взрывами были уничтожены две вышки связи.

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Впоследствии, после 11.00, президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Совбеза из-за ситуации, сложившейся в оккупированном Приднестровье.

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За несколько дней до взрывов украинские вооруженные силы регулярно сообщали, что на территории “Приднестровской молдавской республики” готовятся теракты.

После серии взрывов 26 апреля в “ПМР”, Генштаб ВСУ сообщил, что на территории квазиреспублики российские войска приведены в боевую готовность.