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Он это начал: глава Пентагона считает, что войну в Украине должен прекратить Путин

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ллойд Остін

Для завершения войны в Украине президенту России Владимиру Путину следует принять решение “о прекращении этого конфликта”.

Об этом заявил глава обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции на авиабазе Рамштайн в Германии.

— Я думаю, что первым шагом является прекращение конфликта. Что должно произойти, чтобы конфликт прекратился? Это Путин должен его прекратить. Ибо он человек, который это начал, – сказал Остин.

Остин назвал решение Путина атаковать Украину “неоправданным”. Он добавил, что решение о “деэскалации, а затем о возвращении за стол переговоров” будет за президентом России.

– И мы действительно все хотели бы, чтобы это произошло, – сказал Остин.

Сегодня, 26 апреля, на американской авиабазе Рамштайн в Германии началась встреча представителей обороны из 40 стран, в результате которой будут скоординированы действия по предоставлению гарантий безопасности для Украины.

Во время встречи глава Пентагона заявил, что партнеры Украины рекордными темпами наращивают скорость, с которой оказывают поддержку Киеву в борьбе за свою страну. В частности, он отметил, что страны-партнеры уже собрали около $5 млрд военной помощи Украине.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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