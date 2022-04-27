Австрия платит за российский газ только в евро: канцлер опроверг фейки РФ

В правительстве Австрии, которое поддерживает все санкции против России, кроме газового эмбарго, опровергли фейки кремлевской пропаганды о том, что якобы Вена согласилась платить за российский газ в рублях.

Канцлер Карл Негаммер заверил, что Австрия будет оплачивать поставки энергоносителей из России только в евро.

– До того, как здесь будут распространяться фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС, – написал он в Twitter.

Евро перечисляются в Газпромбанк и там конвертируются в рубли.

Bevor hier Fake News der russischen Propaganda weiter verbreitet werden. Die OMV bezahlt Gaslieferungen aus Russland selbstverständlich weiterhin in Euro. Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) April 27, 2022

До этого российские информагентства сообщили, что Австрия согласилась платить за газ в рублях.

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Несколько дней назад министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что его страна поддерживает все санкции против России, однако не может полностью отказаться от российского газа, поскольку австрийская промышленность сильно зависит от энергоносителей страны-агрессора.

По его словам, газовое эмбарго принесет больший ущерб Австрии, чем России.