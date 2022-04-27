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Факты / Мир / Мировые новости

Австрия платит за российский газ только в евро: канцлер опроверг фейки РФ

Валентина Летяк редактор ленты
Австрія, Відень

В правительстве Австрии, которое поддерживает все санкции против России, кроме газового эмбарго, опровергли фейки кремлевской пропаганды о том, что якобы Вена согласилась платить за российский газ в рублях.

Канцлер Карл Негаммер заверил, что Австрия будет оплачивать поставки энергоносителей из России только в евро.

– До того, как здесь будут распространяться фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС, – написал он в Twitter.

Евро перечисляются в Газпромбанк и там конвертируются в рубли.

 

До этого российские информагентства сообщили, что Австрия согласилась платить за газ в рублях.

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Несколько дней назад министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что его страна поддерживает все санкции против России, однако не может полностью отказаться от российского газа, поскольку австрийская промышленность сильно зависит от энергоносителей страны-агрессора.

По его словам, газовое эмбарго принесет больший ущерб Австрии, чем России.

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Фото: Depositphotos

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