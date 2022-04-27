Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не ожидает, что дальнейшие военные неудачи России в Украине подтолкнут президента РФ Владимира Путина к применению тактического ядерного оружия.

По мнению Бориса Джонсона, у Владимира Путина есть возможность для маневра и прекращения конфликта.

В беседе с журналистом его спросили, ожидает ли он, что Владимир Путин рассмотрит возможность применения тактического ядерного оружия в случае новых военных неудач в Украине, он сказал: “Нет, не ожидаю”.

— Учитывая массовую поддержку Россией того, что он делает, учитывая очевидную забывчивость российских СМИ о том, что на самом деле происходит в Украине, парадокс заключается в том, что у Путина гораздо больше политического пространства, чтобы отступить, уйти, — сказал он.

Бориса Джонсона также спросили о разногласиях между Москвой и Лондоном, после того как 26 апреля Россия предупредила Великобританию о немедленном пропорциональном ответе, если Великобритания продолжит “провоцировать” Украину на нанесение ударов по целям в России.

Речь о заявлении министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи, который сказал на радио BBC, что охота Украины на цели в глубине России с целью нарушить логистику и линии снабжения вполне законна.

Отвечая на вопрос об этом споре, Борис Джонсон сказал, что украинцы имеют право на самозащиту, но добавил, что Великобритания не хочет, чтобы кризис вышел за пределы Украины.

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Он также сказал, что его правительство сделает все возможное, чтобы помочь двум британским бойцам, захваченным в плен в Украине, но любой обмен пленными будет решаться Киевом. Он добавил, что Facebook согласился удалить видео, на котором были изображены бойцы.

Источник: TalkTV