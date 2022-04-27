Наступит время, когда РФ ответит за военные преступления в Буче — главный прокурор МУС

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что в положенное время будет возбуждено дело по обвинению РФ в военных преступлениях в городе Буча.

— Мы докопаемся до истины, потому что в зале суда негде спрятаться. Какими бы ни были рассказы и контраргументы, доказательства должны быть должным образом проверены и, я думаю, в свое время будет дело, за которое нужно будет ответить, — сказал Хан.

Расположенный на окраинах Киева город Буча был оккупирован российскими войсками около трех недель марта.

На фотографиях, которые были сделаны после освобождения Бучи, видны тела мирных жителей, которые лежат на улицах по всему городу.

Кремль отрицает любую причастность к массовым убийствам мирных жителей в Украине, повторяя при этом необоснованные заявления о том, что изображения с телами на улицах Бучи являются фальшивыми.

Хан напрямую обратился к русской дезинформации.

— Те тела, которые были найдены в Буче, не поддельные. Я их видел. Я стоял рядом с ними. Вопрос в том, как они умерли, кто несет ответственность и при каких обстоятельствах? Мир наблюдает за тем, насколько эффективным будет верховенство закона о вторжении России в Украину, — подчеркнул Хан.

В понедельник МУС присоединился к расследованию ЕС по военным преступлениям, совершенным в Украине во время российского вторжения. Это стало первым совместным расследованием суда за последние 20 лет.

Related video

— Канцелярия прокурора МУС в Гааге станет участником совместной следственной группы (JIT) о предполагаемых основных международных преступлениях, совершенных в Украине, — говорится в заявлении агентства ЕС судебного сотрудничества.

Во время визита в города Буча и Бородянка Хан заявил, что есть все основания полагать, что там совершались преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС.

Но Хан предупредил, что будет сложно гарантировать правосудие, учитывая решение России отозвать свою подпись под уставом МУС, который наделяет суд юрисдикцией для судебного преследования отдельных лиц за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.