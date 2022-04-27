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Скоро придет время восстановления: глава Еврокомиссии о предложении Зеленского по отстраиванию Украины

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Урсула фон дер Ляєн

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского наладить партнерство с городами и регионами ЕС для восстановления нашего государства.

— Скоро придет время восстановления Украины. Президент Владимир Зеленский, я поддерживаю ваше предложение наладить партнерство с городами и регионами ЕС для разумного восстановления, — написала она на своей странице в социальной сети Twitter.

Она отметила, что ЕС поможет нашей стране состояться, добавив, что “вместе с Украиной пойдет по ее европейскому пути”.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

Согласно указу президента, утверждаются положения о Нацсовете по восстановлению Украины от последствий войны, а также ее должностной состав.

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Фото: Depositphotos

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