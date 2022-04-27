Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского наладить партнерство с городами и регионами ЕС для восстановления нашего государства.

— Скоро придет время восстановления Украины. Президент Владимир Зеленский, я поддерживаю ваше предложение наладить партнерство с городами и регионами ЕС для разумного восстановления, — написала она на своей странице в социальной сети Twitter.

Soon, the time will come for Ukraine’s reconstruction. President @ZelenskyyUA, I support your proposal to establish partnerships with EU cities and regions to rebuild smartly. We will help you reconstruct and we will walk together with Ukraine on its European path. pic.twitter.com/G4FFYkldYE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

Она отметила, что ЕС поможет нашей стране состояться, добавив, что “вместе с Украиной пойдет по ее европейскому пути”.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

Согласно указу президента, утверждаются положения о Нацсовете по восстановлению Украины от последствий войны, а также ее должностной состав.