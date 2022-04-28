28 апреля президент США Джо Байден выступит с речью в поддержку Украины.

Об этом сообщает представитель Белого дома в The Hill.

— Президент выступит с заявлением о поддержке украинцев, которые защищают свою страну и свою свободу от жестокой войны России, — говорится в сообщении.

Напоминаем, что в понедельник, 25 апреля, Госдепартамент США одобрил продажу Украине “нестандартных боеприпасов” на $165 млн.

Об одобрении помощи власти Украины сообщили во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина.