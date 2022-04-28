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Факты / Мир / Мировые новости

Байден выступит с речью в поддержку Украины

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Джо Байден фото

28 апреля президент США Джо Байден выступит с речью в поддержку Украины.

Об этом сообщает представитель Белого дома в The Hill.

— Президент выступит с заявлением о поддержке украинцев, которые защищают свою страну и свою свободу от жестокой войны России, — говорится в сообщении.

Напоминаем, что в понедельник, 25 апреля, Госдепартамент США одобрил продажу Украине “нестандартных боеприпасов” на $165 млн.

Об одобрении помощи власти Украины сообщили во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина.

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Источник: Украинская правда

Фото: Getty Images

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