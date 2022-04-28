В четверг, 28 апреля, Палата представителей США (нижняя палата американского Конгресса) планирует рассмотреть законопроект о ленд-лизе для Украины.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте республиканца Кевина Маккарти – лидера республиканского меньшинства в Палате представителей.

Согласно этим данным, сегодня нижняя палата Конгресса соберется на заседание.

В повестке дня есть законопроект S. 3522 о ленд-лизе для Украины. Полное название документа: Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act). Он был инициирован группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий.

Точное время голосования неизвестно. Согласно графику, голосование в Палате представителей сегодня будет проходить между 20.15 и 23.00 по киевскому времени.

На дебаты по законопроекту отводится один час.

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Следует отметить, что накануне Регламентный комитет Палаты представителей США без поправок поддержал законопроект о ленд-лизе для Украины. В дальнейшем его передали на рассмотрение Палате представителей.

В начале апреля законопроект по ленд-лизу поддержал Сенат США (верхняя палата Конгресса).

В случае принятия Палатой представителей документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Что известно о программе ленд-лиза

США впервые активировали программу ленд-лиза во время Второй мировой войны.

Соответствующий закон был принят Конгрессом США и подписан 32-м американским президентом Франклином Делано Рузвельтом в марте 1941 года, а действовал по 20 сентября 1945 года.

В рамках ленд-лиза США передавали союзникам по антигитлеровской коалиции по максимально быстрой процедуре и на условиях займа (аренды) боеприпасы, военную технику, вооружение, снаряжение, продовольствие, нефтепродукты. Программа ленд-лиза помогла странам-союзницам одержать победу над нацистской Германией.

Нынешний законопроект о ленд-лизе для Украины позволит оказывать нашему государству критически важную военную помощь быстрее и по упрощенной процедуре, без лишних бюрократических проволочек и оплаты.

Источник: Официальный сайт Кевина Маккарти