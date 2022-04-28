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Факты / Мир / Мировые новости

Швеция и Финляндия могут получить гарантии безопасности еще до вступления в НАТО

Марта Бондаренко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс найдет способ предоставить Финляндии и Швеции гарантии безопасности еще до их вступления в НАТО.

Об этом сообщает CNN.

По словам Столтенберга, если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в Альянс, в НАТО смогут найти механизмы, чтобы помочь двум странам в переходный период, прежде чем они станут официальными членами.

На вопрос о том, какие гарантии и помощь Альянс мог бы предоставить странам до их официального вступления, Столтенберг ответил, что Финляндия и Швеция уже близки к НАТО, и сейчас идет совместная работа.

— И как только мы примем решение пригласить их, это станет сильным политическим сигналом о том, что безопасность Финляндии и Швеции имеет значение для всех союзников по НАТО, — добавил Йенс Столтенберг.

Он также выразил уверенность, что НАТО удастся найти договоренности на этот переходный период между Финляндией и Швецией [подающими заявку] и до тех пор, пока не будет завершена официальная ратификация во всех 30 парламентах.

Напомним, что Финляндия и Швеция до масштабного военного вторжения России на территорию Украины сохраняли нейтралитет, а теперь готовы присоединиться к НАТО.

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21 апреля финские парламентарии встретились в Стокгольме со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне, а также с министром иностранных дел Анн Линде и министром обороны Петером Хультквистом.

Ранее сообщалось, что правительства Финляндии и Швеции в ближайшие недели направят заявки на вступление в НАТО.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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