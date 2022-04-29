Война в Украине, вероятно, не завершится дипломатическим путем, а будет продолжаться до полной победы украинцев. Но Вашингтон максимально присоединится к этому.

Об этом заявила в эксклюзивном интервью Фактам ICTV заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, США уже предоставили Украине тысячи систем ПВО и артиллерийских установок, вертолеты, системы залпового огня, автоматы и винтовки, радиолокационные системы, а также более 50 млн наборов защитного снаряжения.

Нуланд уточнила, что более 30 стран мира оказывают подобную помощь Украине, и Вашингтон этому активно способствует.

– США уже потратили более $4 млрд на поддержку Украины с самого начала полномасштабного вторжения. И президент Байден заявил Конгрессу, что необходимо выделить еще $33 млрд Украине на оружие и гуманитарку. $20 млрд из них уйдут исключительно на военные цели. И мы смело увеличиваем поддержку, потому что ваши военные так мужественно держатся и демонстрируют такую мощь! – подчеркнула Виктория Нуланд.

Как известно, несмотря на геноцид и ужасы, которые совершает Россия в Украине, до сих пор есть государства, которые сотрудничают с ней.

Отвечая на вопрос Фактов ICTV, почему мир так долго медлил и заигрывал с путинским режимом, Нуланд заверила, что в настоящее время все больше стран пересматривают свою стратегию и отказываются от каких-либо связей с Москвой.

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– Многие страны построили свою мощную зависимость от российских энергоносителей. Но все больше государств стоят за Украину. Все видят военные преступления российской армии. Они настолько ужасны и извращенны, что все политики мира говорят: нам не нужны никакие отношения с Москвой. И я думаю, Россия выйдет из этой войны, не только проиграв и став изолированной, но и бедной, и потеряет позиции на рынке, — отметила Нуланд.

Заместитель госсекретаря США обратила внимание на тот факт, что даже Индия, которая с 1960-х годов закупала российское оружие, сейчас отказывается от поставок и уверяет, что не собирается финансировать войну РФ в Украине. Нуланд уточнила, что все большее количество государств поворачиваются спиной к Москве.

В качестве примера сплоченности мира за Украину и против захватнических действий России она напомнила о встрече министров обороны 40 стран в Германии, на авиабазе Рамштайн. Виктория Нуланд убеждена: список государств, которые предоставят оружие, еще не окончательный, и поддержка вырастет.

– Еженедельно количество государств, которые присоединяются, растет. Мы начинали с трансатлантических стран, затем присоединились Япония, Южная Корея. И сейчас государства мира в списке коалиции в поддержку Украины. И я убеждена, это только начало, – рассказала она.

А вот использование Россией ядерного тактического оружия против Украины хоть и лишено здравого смысла, но такая вероятность все же существует, говорят в Госдепартаменте США. По словам Виктории Нуланд, ядерный удар станет катастрофой не только для Украины, но и для РФ и самого российского диктатора.