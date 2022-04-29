Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, указанные лица сначала считались пропавшими без вести.

В результате взрыва и последующего пожара на фабрике в Стамбуле погибли три человека.

Пожар на фабрике лакокрасочных материалов произошел в районе Тузла, в результате чего произошли взрывы в азиатской части Стамбула.

На место происшествия прибыли пожарные и медики, которые обнаружили девять раненых. Поиски еще трех человек начали после локализации пожара. Впоследствии пропавшие люди были найдены уже мертвыми.

♦️Industrial explosion in #Istanbul, 3 dead 9 injured. pic.twitter.com/DVovUR1zGN — Sargon News Agency (@Sargon_Soldier) April 29, 2022

Также в результате ЧП один пожарный был госпитализирован с травмами, полученными во время тушения.

Related video

Огонь повредил здание фабрики и несколько предприятий рядом и участком леса.