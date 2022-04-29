В результате взрыва и последующего пожара на фабрике в Стамбуле погибли три человека.
Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, указанные лица сначала считались пропавшими без вести.
Пожар на фабрике лакокрасочных материалов произошел в районе Тузла, в результате чего произошли взрывы в азиатской части Стамбула.
На место происшествия прибыли пожарные и медики, которые обнаружили девять раненых. Поиски еще трех человек начали после локализации пожара. Впоследствии пропавшие люди были найдены уже мертвыми.
♦️Industrial explosion in #Istanbul, 3 dead 9 injured. pic.twitter.com/DVovUR1zGN
— Sargon News Agency (@Sargon_Soldier) April 29, 2022
Также в результате ЧП один пожарный был госпитализирован с травмами, полученными во время тушения.
Огонь повредил здание фабрики и несколько предприятий рядом и участком леса.
На данный момент причины пожара выясняют следователи.
Фото: Скриншот из видео / Sargon News Agency
Источник: Daily Sabbah