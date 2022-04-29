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Взрыв в Стамбуле: на лакокрасочной фабрике погибли люди

Илья Нежигай редактор ленты
Взрыв в Стамбуле: на лакокрасочной фабрике погибли люди

В результате взрыва и последующего пожара на фабрике в Стамбуле погибли три человека.

Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, указанные лица сначала считались пропавшими без вести.

Пожар на фабрике лакокрасочных материалов произошел в районе Тузла, в результате чего произошли взрывы в азиатской части Стамбула.

На место происшествия прибыли пожарные и медики, которые обнаружили девять раненых. Поиски еще трех человек начали после локализации пожара. Впоследствии пропавшие люди были найдены уже мертвыми.

Также в результате ЧП один пожарный был госпитализирован с травмами, полученными во время тушения.

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Огонь повредил здание фабрики и несколько предприятий рядом и участком леса.

На данный момент причины пожара выясняют следователи.

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Фото: Скриншот из видео / Sargon News Agency

Источник: Daily Sabbah

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