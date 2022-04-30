Из-за репараций за Вторую мировую: Германия будет судиться с Италией в суде ООН

В Международный суд ООН поступил иск от Германии против Италии по поводу выплаты репараций жертвам нацистского режима во время Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Жалоба Германии состоит в предварительном решении суда. В 2012 году было принято решение, что жертвы преступников нацистского режима не могут судиться с Германией в международных судах, иначе это нарушает право Берлина на иммунитет согласно международному праву.

В то же время Италия продолжает судиться с национальными судами. С 2012 года Италией было подано 25 исков с требованием компенсации, и во многих случаях итальянские суды постановили, что ФРГ должна их платить. В двух вариантах итальянские суды пробуют арестовать в Риме имущество, находящееся в государственной собственности Германии.

Еще до решения Международного суда ООН Верховный суд Италии в 2008 году постановил, что гражданин страны имеет право на репарации от Германии из-за депортации в 1944 году для принудительных работ в Третьем Рейхе. Тогда итальянский суд обязал Германию уплатить около €1 млн компенсаций семьям, которых нацисты убили в Тоскане в 1944 году.

Берлин настаивает, что уже уплатил масштабные компенсации по ряду соглашений о репарациях с пострадавшими странами.

Германия просит Международный суд ООН признать, что “Италия нарушила и продолжает нарушать свое обязательство уважать суверенный иммунитет Германии, разрешая нарушение гражданских исков” в связи с преступлениями нацистского режима.

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В иске упоминается намерение Рима выставить на аукцион четыре объекта недвижимости, средства которых должны пойти на выплаты компенсаций. Решение Суда ООН обязательно и обжалованию не подлежит. Дата рассмотрения иска Германии против Италии пока не определена.

Репарация — полное или частичное возмещение государством, начавшим агрессивную войну, ущерба, причиненного государству, подвергшемуся нападению.

После Второй мировой войны Германия, согласно Потсдамской конференции, должна была выплатить союзникам $23 млрд. Согласно Соглашению о мире с Италией 1947 года, Италия согласилась выплатить компенсацию Югославии в размере около $125 млн, Греции – $105 млн, СССР – $100 млн, Эфиопии – $25 млн, Албании – $5 млн.

Также Германия платила репарации после Первой мировой войны, а Франции, со своей стороны, после Наполеоновской и Франко-прусской войн.

Источник: International Court of Justice