В США почти 80% одобряют прием беженцев из Украины: причины высокого уровня поддержки среди американцев

Американцы поддерживают мощную помощь Вашингтона Киеву противостоять полномасштабному российскому вторжению, которое длится уже третий месяц.

Опросы свидетельствуют о мощной двухпартийной поддержке дополнительного финансирования в размере $33 млрд, которое на этой неделе запросил Джо Байден в Конгрессе. Жители США также одобряют намерение Байдена принять украинских беженцев и ускорить процесс их легального въезда.

Опрос исследовательского института Gallup, проведенный 1-19 апреля, показал, что 78% американцев одобрили прием до 100 тыс. украинских беженцев в США. Это самый высокий уровень поддержки американского общества приема беженцев, который институт выявил в результате опроса разных ситуаций беженцев с 1939 года.

В опросе Reuters/Ipsos на этой неделе 73% американцев поддерживают усилия администрации поставлять Украине оружие. Это тоже самый высокий уровень поддержки со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Существует также широкая поддержка введения экономических санкций против России. А согласно недавнему опросу Центра исследований связей с общественностью Associated Press-NORC, 54% американцев, преимущественно республиканцев и независимых, хотят, чтобы Байден стал еще жестче относиться к Москве.

Среди причин высокого уровня поддержки американцев называют быструю эскалацию конфликта, геополитические последствия нападения ядерной силы на страну, которая имеет общие границы с союзниками по НАТО, а также перемещение миллионов людей в течение нескольких месяцев.

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Еще до 24 февраля жители США в целом относились более благосклонно к украинцам, чем к россиянам. Многие американцы до сих пор помнят учения времен Холодной войны по подготовке к российской ядерной атаке.

— Я думаю, что это затрагивает исторический страх перед Россией и способность РФ нанести нам реальный ущерб. Совсем недавно американцы, в частности демократы, видели Москву как враждебную силу, пытавшуюся вмешаться в президентские выборы в США в 2016-го в пользу Трампа, – сказала доцент социологии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Мишель Келсо.

Эффективность лоббирования свыше 1 млн американцев украинского происхождения по всей стране также означает двухпартийную поддержку в Конгрессе, ускоряющую поток миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи в Киев.