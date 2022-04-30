В Европейском Союзе обсуждают возможность введения санкций против России в области атомной энергетики из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов.

По информации издания, обсуждается запрет на импорт из РФ ядерного топлива (урана) для атомных электростанций (АЭС) в странах Евросоюза, а также на проекты с участием дочерней компании Росатома.

По словам четырех дипломатов, санкции против российской ядерной промышленности обсуждались на встрече послов ЕС и Еврокомиссии. А ключевыми инициаторами подобных шагов стали Польша и страны Балтии.

По данным издания, Германия также готова поддержать введение санкций на импорт урана из РФ и против других отраслей российской ядерной промышленности в ответ на вторжение в Украину.

Такой шаг может ударить по поставкам урана, а также по новым ядерным проектам, которыми управляет базирующаяся в Париже дочерняя компания Росатома.

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– Посол Германии в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что они не только согласны с нефтяными санкциями, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен, а также запрет на российский уран, — сообщил изданию один из дипломатов ЕС.

В публикации отмечается, что поддержка Германии, которая является одной из наиболее влиятельных стран блока, делает такие санкции более вероятными. Кроме того, многие депутаты Европарламента также призывали включить ядерную энергетику в пакет санкций ЕС.

– Для немцев, австрийцев и других важно, чтобы Евросоюз в целом снижал свою энергетическую зависимость от России. Это включает и запрет на импорт российского ядерного топлива. Для них это не проблема, – рассказал дипломат ЕС.

Как известно, Еврокомиссия сейчас работает над шестым пакетом санкций против РФ, который, вероятно, будет включать в себя поэтапное эмбарго на поставку российской нефти.

Ожидается, что подробности будут обсуждаться со странами ЕС в ближайшие дни. Официальный Брюссель стремится усилить давление на Кремль, урезав доходы РФ от экспорта энергоносителей, идущих на финансирование вторжения в Украину.

Пока неясно, когда могут быть введены санкции на импорт в ЕС российского ядерного топлива. Издание отмечает, что такой шаг не будет беспроблемным, поскольку Евросоюз импортирует почти весь объем урана из третьих стран. Россия является вторым крупнейшим поставщиком в ЕС после Нигера (на РФ приходится 20% импорта).

Ожидается, что введение санкций против базирующейся в Париже дочерней компании Росатома станет особенно чувствительным вопросом для президента Франции Эммануэля Макрона. Франция имеет большой сектор атомной энергетики и тесно сотрудничает с Росатомом по нескольким проектам.

Кроме того, Франция получает более 70% своей электроэнергии благодаря АЭС и планирует построить большее количество реакторов. Как отмечал Эммануэль Макрон, атомная энергетика будет играть ключевую роль в сокращении выбросов в стране, а также укреплении энергетической независимости. Париж планирует построить 14 новых реакторов к 2050 году, продолжая также развивать возобновляемые источники энергии.

Несмотря на это, Франция не зависит от импорта урана из России, поскольку получает его преимущественно из Казахстана и Нигера.

Германия же является решительным противником атомной энергетики и стремится закрыть имеющиеся АЭС до конца года. Кроме того, Берлин пытается отговорить другие страны Европы от инвестиций в атомную энергетику.

Как сообщает Politico, в вопросе введения санкций на импорт российского ядерного топлива наиболее сильное сопротивление могут оказать страны Восточной Европы.

Для ядерных реакторов, построенных с участием РФ, в Чехии, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Румынии и Словакии не существует альтернативы российскому ядерному топливу. И хотя Словакия заявила, что имеет достаточные запасы топлива, чтобы продержаться до конца 2023 года, однако запрет на импорт из РФ может стать для нее проблемой в будущем.

Издание отмечает, что Москва не получает много денег с экспорта ядерного топлива. В то же время прекращение инфраструктурного бизнеса, включающего строительство реакторов в ЕС, нанесет серьезный финансовый удар по военной машине Кремля.

Недавно сообщалось, что Еврокомиссия изучает юридические возможности для конфискации российских активов, подвергшихся санкциям, чтобы передать их на восстановление разрушенной войсками РФ инфраструктуры Украины. Наибольшим поклонником этой идеи является Польша.