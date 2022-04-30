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Факты / Мир / Мировые новости

Завод Азовсталь в Мариуполе почти полностью разрушен — спутниковые снимки

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Завод Азовсталь в Мариуполе почти полностью разрушен — спутниковые снимки

Почти каждое здание крупного металлургического завода Азовсталь в Мариуполе разрушено.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки от Maxar Technologies.

В крышах есть большие дыры — признаки авиаударов российскими ракетами. Часть крыш полностью обрушена, а некоторые здания превращены в руины.

Многие жилые и государственные здания, которые расположены вблизи завода также были полностью разрушены.

Украинские войска и сотни мирных жителей до сих пор скрываются в хранилище, которое расположено на территории Азовсталь.

На спутниковых снимках, сделанных в пятницу 29 апреля, не видно уничтожены ли подвальные бункеры.

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Командир полка Азов Святослав Паламар заявил, что завод интенсивно обстреливают из артиллерии и наносят авиаудары.

— Есть подвалы и бункеры, до которых мы не можем добраться, потому что они под завалами. Мы не знаем, живы там люди или нет. Есть дети от четырех месяцев до 16 лет. Но есть люди, которые застряли в местах, куда не попадешь, — отметил Пономарь.

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Источник: CNN

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