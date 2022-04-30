Завод Азовсталь в Мариуполе почти полностью разрушен — спутниковые снимки

Почти каждое здание крупного металлургического завода Азовсталь в Мариуполе разрушено.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки от Maxar Technologies.

В крышах есть большие дыры — признаки авиаударов российскими ракетами. Часть крыш полностью обрушена, а некоторые здания превращены в руины.

Многие жилые и государственные здания, которые расположены вблизи завода также были полностью разрушены.

Украинские войска и сотни мирных жителей до сих пор скрываются в хранилище, которое расположено на территории Азовсталь.

На спутниковых снимках, сделанных в пятницу 29 апреля, не видно уничтожены ли подвальные бункеры.

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