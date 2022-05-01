Китай готовится к защите от возможных санкций США — Financial Times

Китайские чиновники провели экстренное совещание с банками о защите иностранных активов страны от западных санкций, аналогичных введенных против России за полномасштабное вторжение на территорию Украины. По данным иностранных СМИ, в Китае обеспокоены, что ограничения могут быть направлены против Пекина в случае вызванного им военного конфликта или кризиса.

Во время встречи участники не отметили, о каких вариантах развития событий идет речь. Однако СМИ предполагают, что одним из возможных поводов для санкций может быть китайское вторжение на Тайвань, который КНР хочет провозгласить своей территорией.

Чиновники Китая говорили с банкирами о возможных путях защиты иностранных активов КНР, особенно валютных резервов в размере $3,2 трлн.

Специалисты рассказали, что центральный банк может потребовать от экспортеров обменять свои валютные доходы на юани. В настоящее время экспортеры могут хранить часть валютной выручки для дальнейшего использования.

Другие банкиры считают, что можно осуществить значительное сокращение квоты для граждан Китая (речь идет о сумме около $50 тыс.) на ежегодную покупку валюты для путешествий за границу или обучения.

Иностранные СМИ отметили, что банкиры выразили сомнение, что США смогут разорвать экономические связи с Китаем, поскольку КНР имеет статус второй по объемам экономики страны в мире и большие запасы долларовых активов.