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Посол Британии в Украине рассказала, сколько еще может длиться война в Украине

Наташа Тарчевська редактор ленты
Посол Британии в Украине рассказала, сколько еще может длиться война в Украине

В Киев вернулась Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. На фоне потенциальных рисков она была обеспечена дополнительной охраной.

В одном из последних интервью Мелинда Симмонс заявила, что война в Украине будет продолжаться еще в этом году и, вероятно, в следующем. Такого мнения придерживаются и многие европейские дипломаты, заявлявшие о возможной “затяжной войне”.

– Я не была уверена, что вернусь в Киев, поэтому мое возвращение – это экстраординарное событие… Думаю, это то место, где мне следует быть, – заверила она.

Мелинда Симмонс уточнила, что само посольство в Киеве пока не открылось и консульские услуги временно не предоставляются.

Также она рассказала журналистам, что, въезжая в город, “по-настоящему почувствовала, что происходит… и это действительно шокирует”.

– Путешествуя в Киев, я проезжала мимо нескольких транспортных средств, которые ехали в другую сторону, с надписью ДЕТИ на окне. Напоминание о болезненно высокой цене, которую заставляют платить детей за российское вторжение в Украину, – написала Симмонс в своем Twitter.

Напомним, в Кремле неоднократно угрожали дипломатам других государств, планировавшим продолжить свою работу во время войны в Украине.

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Британия приступила к эвакуации посольства в Киеве в январе, за считанные недели до начала войны. Мелинда Симмонс уехала из украинской столицы в конце февраля, однако прежде чем вернуться в Лондон, она еще некоторое время оставалась на западе Украины.

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Источник: The Guardian

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