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США планируют передать Украине более современное вооружение — конгрессмен

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
США планируют передать Украине более современное вооружение — конгрессмен

США рассматривают возможности предоставления Украине более современного оружия.

Об этом заявил конгрессмен Джейсон Кроу, добавив, что США должны убедиться, что у украинцев есть все необходимое для победы.

— Мы обменялись мнениями с президентом Зеленским и высшим руководством, как мы можем сделать это лучшим образом, как мы продолжим предоставлять боеприпасы, топливо и оружие, как мы можем изменить ориентир нашей поддержки и предоставить Украине новую и более современное оружие, как мы можем тренировать украинских военных и солдат использовать эти новые системы, — сказал Кроу.

Кроу отметил, украинцы доказали, что могут побеждать имея необходимую поддержку.

— Я приехал как член Комитета по разведке и Комитета по вооруженным силам с тремя сферами внимания: оружие, оружие и оружие. Мы должны убедиться, что у украинцев есть все необходимое для победы. Что мы увидели за последние два месяца — это их ярость, сильная гордость, их способность бороться и побеждать если у них есть поддержка, — рассказал Кроу.

Конгрессмен уточнил, что следующая поддержка США может включать артиллерию дальнего действия, более новейшие дроны, контрартиллерийские системы и другое вооружение, которое поможет украинцам вступать в бой с врагом на дальних дистанциях.

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Фото: Depositphotos

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