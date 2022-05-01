Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>404 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

В дни, когда США не присылает Украине больше оружия, убивают больше людей — Маккол

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Конгрес США

Главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что новый пакет помощи Украине Конгресс примет относительно быстро.

Маккол также добавил, что по его мнению, следующие две-три недели будут ключевыми в войне России против Украины.

Маккол сообщил, что хотел бы, чтобы Конгресс как можно быстрее принял законопроект о дополнительном финансировании Украины в размере $33 млрд, который Байден объявил на прошлой неделе.

— Каждый день, когда мы не посылаем Украине больше оружия, это день, когда будет убито больше людей, и день, когда они могут проиграть эту войну. Я думаю, что украинцы могут ее выиграть. Но мы должны дать им инструменты для этого, – пояснил он.

Маккол также подчеркнул, что всех сейчас волнует возможное применение ядерного оружия президентом РФ Путиным.

Маккол сказал, что потенциальное использование Россией химического или тактического ядерного оружия пересечет красную линию. Если это произойдет, США и союзники должны будут ответить.

Читайте
США планируют передать Украине более современное вооружение - конгрессмен

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка