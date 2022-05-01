В дни, когда США не присылает Украине больше оружия, убивают больше людей — Маккол

Главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что новый пакет помощи Украине Конгресс примет относительно быстро.

Маккол также добавил, что по его мнению, следующие две-три недели будут ключевыми в войне России против Украины.

Маккол сообщил, что хотел бы, чтобы Конгресс как можно быстрее принял законопроект о дополнительном финансировании Украины в размере $33 млрд, который Байден объявил на прошлой неделе.

— Каждый день, когда мы не посылаем Украине больше оружия, это день, когда будет убито больше людей, и день, когда они могут проиграть эту войну. Я думаю, что украинцы могут ее выиграть. Но мы должны дать им инструменты для этого, – пояснил он.

Маккол также подчеркнул, что всех сейчас волнует возможное применение ядерного оружия президентом РФ Путиным.

Маккол сказал, что потенциальное использование Россией химического или тактического ядерного оружия пересечет красную линию. Если это произойдет, США и союзники должны будут ответить.