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Это подрывает стабильность во всем мире: генералы США о войне, которую развязала Россия

Наташа Тарчевська редактор ленты
Это подрывает стабильность во всем мире: генералы США о войне, которую развязала Россия

Война в Украине представляет серьезную угрозу подрыва стабильности не только в Европе, но и во всем мире.

Об этом в интервью журналистам CNN заявил американский генерал Элли Кауфман.

– Российское вторжение в Украину грозит взорвать не только европейский мир и стабильность, но и глобальный мир и стабильность, для защиты которых мои родители и поколения американцев так тяжело боролись, – рассказал он.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли убежден, что в 2022 году мир стал свидетелем “наибольшей угрозы миру и безопасности Европы и, возможно, мира”, комментируя вторжение рашистов в Украину.

– Потенциал значительного международного конфликта между великими государствами растет, а не уменьшается, – подчеркнул генерал Милли.

Соединенные Штаты, по его словам, находятся в “очень критической и исторической точке геостратегического перелома”, и большая ответственность возложена, в частности, и на американскую армию.

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Источник: CNN

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