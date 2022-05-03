Ведет себя как обиженная колбаса: посол раскритиковал Шольца за отказ ехать в Киев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за то, что он до сих пор не посетил Киев в знак поддержки.

В понедельник Шольц заявил, что посетит столицу Украины после того, как туда отправится президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Издание Spiegel писало, что такая позиция канцлера связана с его обидой.

— Вести себя, как обиженная ливерная колбаса, выглядит не очень по-государственному. Речь идет о жесточайшей войне на истребление со времен нападения нацистов на Украину, — сказал Мельник.

Посол Украины неоднократно критиковал партию левоцентристских социал-демократов, в которую входит и Шольц, за годы тесных связей с РФ.

В апреле Украина отклонила предложение о визите Штайнмайера. Глава комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман предложила извиниться Украине за отказ принять Штайнмайера.

— Возможно, уважаемый господин Мельник просто принесет извинения президенту, а потом вежливо пригласит канцлера. Это тоже возможно и было бы очень здорово, – сказала она.

1 мая во время митинга в Дюссельдорфе Олаф Шольц назвал “устаревшим” пацифистский подход и пообещал предоставить Украине не только финансовую помощь, но и оружие для борьбы с российской агрессией.

Своим заявлением он упрекнул группу интеллектуалов, юристов и творческих людей, которые в открытом письме осудили агрессивную войну России, но призвали Шольца не посылать тяжелое вооружение в Украину.