Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>406 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 153 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Ведет себя как обиженная колбаса: посол раскритиковал Шольца за отказ ехать в Киев

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Олаф Шольц

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за то, что он до сих пор не посетил Киев в знак поддержки.

В понедельник Шольц заявил, что посетит столицу Украины после того, как туда отправится президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Издание Spiegel писало, что такая позиция канцлера связана с его обидой.

— Вести себя, как обиженная ливерная колбаса, выглядит не очень по-государственному. Речь идет о жесточайшей войне на истребление со времен нападения нацистов на Украину, — сказал Мельник.

Посол Украины неоднократно критиковал партию левоцентристских социал-демократов, в которую входит и Шольц, за годы тесных связей с РФ.

В апреле Украина отклонила предложение о визите Штайнмайера. Глава комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман предложила извиниться Украине за отказ принять Штайнмайера.

— Возможно, уважаемый господин Мельник просто принесет извинения президенту, а потом вежливо пригласит канцлера. Это тоже возможно и было бы очень здорово, – сказала она.

1 мая во время митинга в Дюссельдорфе Олаф Шольц назвал “устаревшим” пацифистский подход и пообещал предоставить Украине не только финансовую помощь, но и оружие для борьбы с российской агрессией.

Своим заявлением он упрекнул группу интеллектуалов, юристов и творческих людей, которые в открытом письме осудили агрессивную войну России, но призвали Шольца не посылать тяжелое вооружение в Украину.

Related video
Читайте
Сплоченность вокруг Украины больше, чем раньше: СМИ о встрече на базе Рамштайн

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Spiegel

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка