Россия хочет присоединить Донецкую и Луганскую области в мае – посол США в ОБСЕ

Российская Федерация хочет присоединить Донецкую и Луганскую области к составу своей страны уже в середине мая. Страна-агрессор планирует провести референдум по созданию так называемой “Херсонской народной республики”.

Посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер отметил, что неизвестно, удастся ли захватнической России реализовать свои преступные планы.

– У нас есть сообщение, что Россия планирует аннексировать так называемые ДНР и ЛНР. Также есть информация о планах проведения референдума по созданию “Херсонской народной республики”, — сообщил посол США в ОБСЕ.

По его словам, Россия попытается создать “ХНР” по уже наработанной схеме, как это было с квазигосударственными ЛНР и ДНР. Карпентер отказался предоставить источник этой информации, но добавил, что это может произойти до середины мая.

– Так же, как раньше Россия создавала квазигосударственные ЛНР и ДНР. Мы считаем, что теперь российские власти попытаются создать “Херсонскую народную республику”, — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о деталях планов России и запланированном ответе США, Карпентер отметил, что не знает, сможет ли РФ реализовать свои планы. Посол США в ОБСЕ добавил, что планы страны-агрессора были ответом на провал первоначального плана вторжения по свержению украинского правительства и созданию марионеточного.

Кремль сейчас пытается установить марионеточную власть на оккупированных российскими войсками территориях. Посол США в ОБСЕ подчеркнул, что об этом свидетельствуют похищение представителей местных властей, журналистов и активистов.