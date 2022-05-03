Time начал голосование за самого влиятельного человека в мире — Зеленский лидирует

Американский журнал Time начал голосование среди читателей за топ-100 самых влиятельных людей мира.

Об этом сообщило само издание Time.

Среди кандидатов на звание самого влиятельного человека – политики, артисты, спортсмены и бизнесмены.

Среди них также президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня занимает лидирующую позицию. Уже 83% читателей журнала поддержали включение Зеленского в рейтинг.

Среди других известных личностей — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Королева Елизавета II, президент США Джо Байден.

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Результаты голосования объявят 23 мая.