Российские войска на Востоке Украины, где сейчас происходят основные боевые действия, имеют ряд проблем: плохое командование и управление, низкий боевой дух, а также далеко не идеальную логистику. В целом РФ достигла минимального прогресса при наступлении на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

– Мы по-прежнему видим в лучшем случае минимальный прогресс со стороны россиян на Донбассе. Они не достигают запланированного прогресса, и этот прогресс является неравномерным и постепенным, — подчеркнул высокопоставленный чиновник Пентагона, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, войска РФ добились незначительного успеха к востоку от городов Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область). В то же время этот прогресс оккупантов был вялым.

– То, что мы увидели в Попасной, мало чем отличается от того, что мы видели в других населенных пунктах на Донбассе. (Россияне, — Ред.) придут, потом объявят о победе, а затем отведут свои войска только для того, чтобы позволить украинцам вернуть их (территории, — Ред.). В последние несколько дней было много передвижений вперед-назад, — рассказал чиновник.

В Пентагоне отметили, что российские войска, вероятно, опасаются рисков и жертв как в воздушной, так и в наземной войне.

В то же время Вооруженные силы Украины продолжают оборонять Харьков, который терпит авиаудары РФ, и сумели оттеснить российских захватчиков от города.

В сообщении отмечается, что украинская армия в течение 24-48 часов оттеснила оккупантов примерно на 40 км к востоку от Харькова. В Минобороны США назвали это хорошим примером жесткого сопротивления, которое демонстрируют украинские военные.

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Прокомментировали в Пентагоне и предоставление Украине военной помощи. В сообщении говорится, что США уже отправили нашему государству более 70 из запланированных 90 гаубиц М-777. Кроме того, Украина уже получила более 140 тыс. 155 мм снарядов к этим гаубицам.

Учения украинских военных по обращению с этим оружием проходят за пределами Украины.

В конце апреля в Пентагоне сообщали, что войска РФ “по меньшей мере на несколько дней отстали от графика” своего запланированного наступления на Донбассе. В Вашингтоне это связывают с сильным украинским сопротивлением.

А в британской разведке сегодня проинформировали, что российская армия ослабла после масштабного вторжения в Украину.

Источник: Пентагон