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Факты / Мир / Мировые новости

Есть два варианта завершения войны в Украине – начальник ГУР Минобороны

Юля Захарченко редактор ленты
Кирилл Буданов

Есть только два варианта завершения полномасштабной войны в Украине. В первом случае можно говорить о разделении страны-агрессора на три и более части, а во втором – об относительном сохранении территориальной целостности РФ во время смены российского руководства.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что большинство лиц из военно-политического руководства России знают об этом и боятся потерять свое состояние.

– В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории – от островов Японии до Кенигсберга (нынешний Калининград), принадлежащего Германии, — отметил он.

По мнению Кирилла Буданова, в российском руководстве знают, чем война в Украине завершится для страны-агрессора в будущем.

– Большинство военно-политического руководства России это знает. И именно поэтому есть попытки диалога с западным миром, несмотря на официальную риторику, которую они используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится, – убежден начальник ГУР Минобороны Украины.

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Источник: Новое время

Фото: Минобороны

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