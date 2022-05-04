Болгария будет ремонтировать военную технику Украины, но без поставок оружия

Правительство Болгарии приняло решение о ремонте украинской военной техники на оборонных мощностях страны. Однако о предоставлении дополнительного вооружения и боеприпасов Украине для защиты от полномасштабной российской агрессии речь не идет.

В пакете помощи от Болгарии – меры по преодолению последствий экономических санкций, а также гуманитарная, финансовая и военная помощь Украине.

В решении, которое поддержали 200 болгарских депутатов, речь идет о поддержке членства Украины в Европейском Союзе, оказании помощи украинцам, возможности импорта нашего зерна в Варну и усилении энергетического сотрудничества.

Ранее Словакия объявила о дальнейшем ремонте и модернизации украинской военной техники. Также Чехия согласилась ремонтировать наши поврежденные танки и бронетранспортеры в результате интенсивных боевых действий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 70 дней, во время которой не прекращается постоянная российская агрессия против мирных жителей и разрушение врагом украинских городов. Весь мир поддерживает Украину и оказывает необходимую поддержку в борьбе с агрессором.

Источник: News Agency BGNES