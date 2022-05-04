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Факты / Мир / Мировые новости

ЕС хочет запретить продажу недвижимости гражданам РФ – СМИ

Юля Захарченко редактор ленты
європейський союз

Европейский Союз намерен запретить продажу недвижимости гражданам Российской Федерации. Это не касается лиц, имеющих гражданство или вид на жительство в стране ЕС. Запрет войдет в шестой пакет санкций Евросоюза против РФ.

По данным Bloomberg, в документе отмечено, что российским гражданам, юридическим лицам, резидентам РФ запретят прямые и косвенные операции по продаже и другой передаче прав собственности на недвижимое имущество в пределах территории ЕС.

В документе говорится также о запрете на паи в коллективных инвестиционных фондах, дающих право пользоваться таким имуществом. В то же время запрет не будет касаться россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в странах Евросоюза или Швейцарии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской Федерации в Европарламенте. В частности, он включает поэтапное введение эмбарго на российскую нефть и отключение Сбербанка РФ от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей Swift.

Для вступления санкций в силу потребуется единогласное утверждение государствами Европейского Союза. Самый спорный вопрос — нефтяное эмбарго, против которого выступают Венгрия и Словакия.

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Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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