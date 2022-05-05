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Суд в Испании отпустил подозреваемого в госизмене Шария под подписку о невыезде

Юля Захарченко редактор ленты
Анатолій Шарій

Испанский суд оставил на свободе пророссийского блогера Анатолия Шария. Его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

У подозреваемого в государственной измене пропагандиста забрали паспорт и приказали дважды в месяц являться в ближайший суд.

По данным иностранных СМИ, эти меры перестанут действовать через 40 дней, если Украина до этого времени официально не подаст запрос об экстрадиции Шария.

Недавно стало известно, что в Испании задержан Анатолий Шарий, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

В СБУ подчеркнули, что пророссийский блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

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Источник: El Pais

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